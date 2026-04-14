Paula Bevilacqua queda fuera de "Zona I" y se defiende de duras difamaciones

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La actriz y animadora venezolana Paula Bevilacqua quedó fuera del programa "Zona I", luego de varios años formando parte del espacio. La artista compartía el show mañanero con Ronald Sanoja, Úrsula Kabbara y Diego Kapeky, este último también saliendo del programa.

El anunció se realizó la mañana del lunes 13 de abril, dejando al público impactado, ya que Paula fue muy clara en comentar que había vivido inconvenientes con la producción del programa y con la nueva gerencia de la planta, ubicada en Boleíta.

Paula rompió el silencio

Sin pelos en la lengua la criolla publicó en su perfil de Instagram un video hablando de su salida, destacando que fue un plan despiadado para sacarla del proyecto.

“Existen cosas que no se pueden dejar de pasar por debajo de la mesa. Desde hace dos meses en la producción se estaban viviendo injusticias, en especial de levantar calumnias en mi contra, diciendo que yo trataba mal a los empleados, a los camarógrafos y que soy tóxica”, expresó en tono fuerte.

Destacó que dichas declaraciones son totalmente falsas, ya que suele ser una persona muy educada saludando a todos los trabajadores de la planta.

Comentó que lograron el objetivo de sacarla del canal, al que le tenía mucho cariño y respeto.

“Jamás había visto algo tan feo en una producción. No todo en el medio es color de rosa, existen muchas injusticias para la gente que trabaja con amor, con ganas y respeto. Todo lo que me hicieron es antiético y un maltrato en el espacio laboral”, dijo.

Paula dejó colgado imágenes de cómo se desarrollaba en el canal con el equipo de seguridad, técnicos, mantenimiento y maquillaje, quienes respaldaron que el trato de Bevilacqua fue siempre de respeto y cariño.

Apoyo de Diego Kapeky

Uno de los que levantó la voz en favor de Paula, fue el columnista de farándula, Diego Kapeky, destacando que todo lo dicho en contra de su amiga son totalmente mentiras.

“Mi solidaridad con el despido injusto de Paula Bevilacqua lo hago público e irrestricto. Todo lo que se ha dicho, es totalmente falso. Con pruebas y con toda responsabilidad, asumo y aseguro que fue una campaña orquestada por la nueva gerencia y producción”, escribió en Instagram.

Ivette Domínguez, Marisol Rodríguez y Sonia Villamizar, también escribieron mensajes de apoyo para Paula.