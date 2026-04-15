Queman a Danny Ocean en redes sociales por uso de IA en sus canciones

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Usuarios en redes sociales han estallado contra el cantante venezolano Danny Ocean luego de admitir el uso de la inteligencia artificial (IA) en la creación de sus canciones.

Por medio de una publicación en la red social X, el intérprete de “Me Rehúso” confesó estar utilizando esta herramienta para crear nuevos temas. De inmediato una ola de comentarios en contra de esta practica se hizo sentir.

“Si, estoy haciendo música con IA…algún problema?”, fue el tweet que desató la polémica. Para muchos usar IA en el arte de la música es inaceptable, pues afirman que es una falta de respeto al arte y los fanáticos.

Internautas desacreditan el trabajo de Danny Ocean

Aunque en una era digital todo puede ser permitido, las personas condenan usar inteligencia artificial en ciertos ámbitos y profesiones. El debate surge por la falta de creatividad para componer o crear una canción más humana, mientras otros artistas buscan la manera de innovar sin herramientas que hagan el trabajo por ellos.

Al mismo tiempo, la controversia salpicó a la agrupación Rawayana, quienes en días recientes hicieron público una imagen de una modelo hecha con IA para promocionar su nueva gira ¿Dónde es el after?.

“Que la IA te pague, que la IA vaya a tus conciertos, que la IA escuche tu música”, “Que feo que siendo ‘artista’ promuevas algo que literalmente esta arrebatándoles tantas oportunidades”, “Esto es una falta de respeto a los fans y otros artistas”, son algunas de las opiniones en línea.

A pesar de los señalamientos, Danny Ocean no se ha retractado por usar IA para sus temas musicales.