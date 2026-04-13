Danny Ocean suena en la televisión española y pone a bailar al campeón de la UFC

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El fenómeno musical de Danny Ocean sigue rompiendo barreras y esta vez lo hizo en “El Hormiguero” uno de los escenarios televisivos más influyentes de Europa.

Una reciente entrevista con el campeón mundial de la UFC, Ilia Topuria, fue la oportunidad perfecta para que sonara la voz del venezolano en el icónico espacio del presentador Pablo Motos, frente a millones de espectadores.

Danny Ocean suena en "El Hormiguero"

Durante la emisión del programa español, Pablo Motos sorprendió al revelar que “Volaré” es una de las canciones más utilizadas dentro del show para animar al público y marcar momentos claves de entretenimiento. Además, admitió que, también es su tema favorito.

La confesión no quedó solo en palabras. Motos decidió llevar la experiencia un paso más allá al retar a Ilia Topuria a salir de su zona de confort y bailar en vivo.

El momento más comentado de la noche llegó cuando Topuria aceptó el desafío y bailó “Volaré” junto al presentador y los asistentes en el plató.

La imagen del luchador, conocido por su disciplina y carácter competitivo, moviéndose al ritmo del tema de Danny Ocean, no solo generó aplausos en el estudio, sino que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Danny Ocean y su impacto en el mercado europeo

La presencia constante de “Volaré” en un programa líder de audiencia en España confirma que es evidente que, el criollo ha consolidad un fuerte posicionamiento en el mercado europeo.

Su capacidad para trascender fronteras queda reflejada en este tipo de momentos, donde su música no solo acompaña, sino que protagoniza experiencias culturales dentro de espacios de gran alcance mediático.

La presencia constante de “Volaré” en un programa líder de audiencia en España confirma que Danny Ocean ha consolidado un fuerte posicionamiento en Europa.