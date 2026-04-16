Fue botada de Telemundo y hoy supera un duro cáncer de piel: "Un poco débil"

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El pasado mes de marzo la reconocida periodista y animadora Myrka Dellanos, reveló en su perfil de Instagram que había sido diagnosticada con cáncer de piel, que afectaba parte de su oído. Tras semanas en silencio y preocupación del público, la cubana de 60 años apareció en redes.

Myrka pública mensaje en Instagram

Dellanos quien trabajó por varios años en el show de Telemundo “La mesa caliente”, destacó que ahora se encuentra priorizando su salud, cuidándose y en el gimnasio realizando diversas rutinas que fortalezcan su sistema inmune.

“Regrese feliz y muy orgullosa de mí. Me sentía un poco débil y sin duda lo necesitaba para mi sistema inmune. He estado un poco afectada en los últimos meses por los problemas de salud. No estoy igual de fuerte que hace seis meses, pero Dios me recordó que estoy haciendo algo nuevo”, dijo.

Myrka se mostró muy risueña, animada y deportiva en el clip, que rápidamente hizo despertar múltiples comentarios de cariño en sus 3,9 millones de seguidores de Instagram, que le desearon mucha salud y paz.

Detalles del cáncer

En la relevación de la enfermedad el 13 de marzo, la exconductora de Telemundo detalló que había sido sometida a una intervención quirúrgica para remover la lesión, y que los médicos le realizaron un injerto de piel.

“Me diagnosticaron cáncer en la piel que infiltró la oreja y el oído. El martes me operé, lo sacaron y me colocaron un injerto de piel. Ahora me estoy recuperando”, escribió en Instagram.

En la imagen la periodista mostraba la intervención en la oreja, destacando estar agradecida con Dios por la fuerza en su vida, la certeza de que todo estará bien y que el cáncer no regresará.

Despido de Myrka de Telemundo

Fue el año pasado que la belleza salió de manera inesperada del show “La Mesa Caliente”, generando sorpresas ya que era un talento fijo.

Medios indicaron que Myrka fue llamada al departamento de Recursos Humanos horas antes de la emisión, para notificarle que no continuaría en la cadena, ubicada de Miami.