Sacrificado ganador de Grado 1 criado por Godolphin

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Este miércoles 15 de abril, la granja de purasangres de carreras Jonabell de Darley América dio a conocer que tuvo que sacrificar al ganador de grado G1 y semental Frosted por motivos de salud del mismo equino a los 14 años de edad.

Estados Unidos: Sacrificado ganador de Grado 1 y dueño del récord del Metropolitan Handicap

Darley dio a conocer el fallecimiento del semental Frosted de 14 años de edad debido a un serio caso de Laminitis Agudo. Frosted era un hijo de campeón semental y nuevo “Jefe de Raza”, Tapit. El ejemplar será enterrado en la granja de Jonabell donde estaba como reproductor hasta este año.

El purasangre dejó una campaña de seis victorias en 19 presentación con $3.9 millones de dólares en producción, logró ganar pruebas tan importantes como el Al Maktoum Challenge en la jornada de la Saudí Cup el Whitney Stakes G1 y el Wood Memorial G1 en el 2015.

Pero su victoria más recordada será el Metropolitan Handicap G1 en 2016 en Belmont Park donde además dejó récord de pista de 1:32.73 para la milla, además de dejar un Beyer de velocidad de 123, igual, el mejor en la historia de esa competencia.

Como semental, deja hasta los momentos, 35 hijos ganadores y 14 ganadores de clásicos de grado, entre ellos Post Time, ganadro del Carter Stakes G2 en el 2024 y de Frosted Over, campeón canadiense tresañero en el 2021, además de Senescal, campeón tresañero 2025 en Panamá.

«Nuestro equipo está profundamente entristecido por el fallecimiento de Frosted, pero era nuestra única opción dadas las graves circunstancias», declaró Dan Pride, de Godolphin. «Frosted fue un caballo de carreras excepcional y emocionante, y un semental consumado. Además, también fue uno de los grandes favoritos de los aficionados para miles de visitantes a lo largo de los años aquí en Jonabell». Indicó Godolphin en un comunicado de prensa.