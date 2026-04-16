Dani Carvajal señala al responsable tras eliminación del Real Madrid: "Es por tu culpa"

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Real Madrid no logró la proeza de conquistar otra remontada en su historial en la UEFA Champions League, tras quedar eliminado (6-4) ante Bayern Múnich en el partid de vuelta de los Cuartos de final. Dani Carvajal, uno de los capitanes de la Casa Blanca, no se guardó nada tras la derrota en el Allianz Arena.

El final del compromiso estuvo cargado de tensión y polémica. La expulsión de Eduardo Camavinga por doble amarilla, tras retener el balón luego de cometer una falta, desató la furia de los jugadores madridistas, quienes no dudaron en protestar la decisión arbitral. En un momento clave, con la eliminatoria aún igualada, esta acción terminó condicionando el desenlace del encuentro.

La salida del mediocampista francés rompió por completo el equilibrio del partido, y pocos minutos después el Bayern aprovechó la superioridad numérica para marcar el gol que dejó eliminado al conjunto blanco en la presente temporada. La indignación en el Madrid fue evidente, con varios jugadores mostrando su frustración tanto dentro del campo como tras el pitido final.

Dani Carvajal explota contra el arbitraje

Uno de los más molestos fue Dani Carvajal, quien, a pesar de no haber disputado minutos, fue captado increpando al árbitro con palabras muy duras. Tras la expulsión de su compañero y la anotación de los alemanes, el lateral culpó al cuarto árbitro de las polémicas decisiones, que provocaron la eliminación de las madridistas.

Es por tu culpa, es por tu p**ta culpa", sentenció Carvajal señalando al colegiado.

En zona mixta, otros futbolistas también expresaron su descontento: Éder Militão calificó la decisión como una injusticia, Jude Bellingham aseguró que no se pueden mostrar dos amarillas de esa manera y que era “una broma”, mientras que Antonio Rüdiger prefirió no profundizar en sus declaraciones. Por su parte, Camavinga abandonó la zona mixta sin ofrecer comentarios.