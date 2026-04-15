Arbeloa sobre la eliminación del Real Madrid: "Hay una sensación de injusticia y enfado"

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El Real Madrid quedó a las puertas de protagonizar otra épica remontada en la Champions League. Sin embargo, una expulsión rigurosa a Camavinga al minuto 85 terminó de balancear las cosas a favor del Bayern Múnich, que triunfó 4 a 3 para avanzar a las semifinales.

Durante la rueda de prensa postpartido, Álvaro Arbeloa dio su punto de vista sobre lo que fue este encuentro de vuelta de los cuartos de final, haciendo énfasis en la acción que protagonizó el árbitro Slavko Vincic de dejar al conjunto español con uno menos.

"Muy dolidos, sobre todo por la forma que se nos ha ido la eliminatoria. Felicitar al Bayern Múnich por la gran eliminatoria que ha hecho, pero nos hubiese gustado que nos ganasen de manera diferente a como ha sido, con una expulsión inexplicable y que todavía nadie entiende. Por eso esa sensación de injusticia y enfado de mis jugadores, de ver cómo el trabajo, el sacrificio y todo lo que han hecho en el campo se haya tirado por tierra con una acción como la que ha tenido el árbitro", dijo el entrenador español.

Arbeloa jugó con sus mejores figuras

La intención era darle la vuelta a la llave, y por momentos esa misión se pudo cumplir. Para que eso sucediera, Arbeloa debió poner sobre el terreno de juego a sus mejores piezas, siempre con la intención de hacer goles y no a especular con el marcador.

"He puesto, yo creo, el mejor equipo para ganar. Teníamos que venir aquí a eso, no a especular. A hacer goles. Debíamos tener jugadores para ser capaces de salir de esa presión agresiva del Bayern. Lo volvería a hacer. Estoy muy orgulloso de mis jugadores, de mi grandísimo equipo. Hemos tenido muchas ocasiones y es una pena no haberlas materializado", apuntó.

El error garrafal del árbitro con Camavinga

Por su parte, el entrenador sostuvo que el árbitro principal no tenía idea que el mediocampista francés ya estaba amonestado, por lo que la expulsión condenó una eliminatoria que lucía prácticamente perfecta.

"Creo que le ha sacado la tarjeta precisamente por eso, porque han tenido que ir los jugadores del Bayern a recordarle que era la segunda. Pero es que eso... ni una amarilla. No sé, o no a jugado al fútbol... o no sé. Yo creo que es peor aún que no sepa que tenía una amarilla, porque es doble error", comentó.

Futuro incierto para Arbeloa

Luego de esta eliminación, y tomando en cuenta lo lejos que se encuentran del primer lugar en la liga española, Real Madrid tiene nulas posibilidades de conquistar un trofeo esta temporada. Por ende, el futuro de Arbeloa en el banquillo luce ahora más incierto.

"Entenderé perfectamente todas las decisiones que pueda tomar el club. Soy un hombre de la casa. Si estoy dolido no es por mí, sino porque el equipo no ganará este año la Decimosexta y por los jugadores. Siento que he hecho todo lo que he podido para intentar ayudar a mis jugadores a ganar todos los días", finalizó.