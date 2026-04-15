El Real Madrid se despide de la Champions y el 'nadaplete' vuelve a tocar la puerta

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El sueño de la "Decimosexta" se esfumó en Múnich. En un partido que fue una oda al fútbol ofensivo, el Real Madrid sucumbió 4-3 ante el Bayern Múnich (6-4 en el global), quedando eliminado en los cuartos de final de la UEFA Champions League.

Esta derrota coloca al club blanco al borde de un segundo "nadaplete" consecutivo, tras la enorme distancia que les saca el Barcelona en la Liga Española (nueve puntos).

El encuentro en el Allianz Arena arrancó a un ritmo frenético. Apenas se acomodaban los equipos cuando los goles tempraneros de Arda Güler y Aleksandar Pavlovic encendieron la grada.

Sin embargo, fue el joven talento turco quien reclamó los focos con su doblete. Güler, con un cobro magistral de tiro libre, firmó un golazo que ponía al Madrid por delante y alimentaba la esperanza de una remontada histórica.

Aparecieron los goleadores

El Bayern, fiel a su estirpe bávara, no se amilanó. Harry Kane apareció en el momento justo para empatar el partido y devolverle la ventaja global a los alemanes, castigando cada duda defensiva madrileña.

Pero antes de irse al descanso, Kylian Mbappé sacó a relucir su jerarquía, mandando el balón al fondo de las redes para poner el global en un dramático 3-3 (parcial).

La segunda mitad fue un choque de estrategias donde los guardametas, Manuel Neuer y Andriy Lunin, se vistieron de héroes con atajadas monumentales que mantuvieron el arco cerrado por un largo tramo.

La roja de Camavinga cambió todo

No obstante, el destino del partido cambió al minuto 86. Eduardo Camavinga, que había ingresado para dar pulmones al mediocampo, fue expulsado por doble amonestación.

Con un hombre menos, el esquema de Álvaro Arbeloa se desmoronó, dejando espacios que un equipo de la talla del Bayern no perdona.

Con la superioridad numérica, los locales castigaron sin piedad. Luis Díaz y Michael Olise aprovecharon los huecos en la zaga merengue para anotar los goles que sentenciaron el 4-3 definitivo y el pase a semifinales, donde los alemanes se medirán al París Saint-Germain, actual campeón.

De esta forma, Arsenal, Atlético de Madrid, PSG y Bayern Múnich se mantienen con vida el torneo y lucharán por un pase a la gran final de la Champions League.