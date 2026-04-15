El Madrid firma su primer once sin españoles en la historia

Suscríbete a nuestros canales

El Santiago Bernabéu es testigo de un cambio de era estadístico. Si bien la presencia de extranjeros ha sido una constante en la identidad del Real Madrid, lo sucedido hoy rompe un precedente histórico: el club blanco ha renunciado por completo a la cuota nacional en su equipo titular para un partido de la UEFA Champions League.

El equipo dispuesto por Arbeloa muestra una columna vertebral diversa que refleja el mercado global del fútbol actual. Con Andriy Lunin en la portería y una línea defensiva que incluye a Trent Alexander-Arnold, Éder Militão, Antonio Rüdiger y Ferland Mendy, el muro defensivo carece de pasaporte español.

En el centro del campo y el ataque, la tendencia se mantiene. La presencia de Brahim Díaz (internacional con Marruecos), el capitán Fede Valverde, Jude Bellingham y la joven perla turca Arda Güler, sostiene un esquema que culmina con la explosiva dupla francesa y brasileña de Kylian Mbappé y Vinícius Jr.

El banquillo espera su turno

A pesar de contar con nombres de peso nacional en la convocatoria, como Dani Carvajal, Fran García, Dani Ceballos o el joven portero Fran González, el cuerpo técnico ha optado por la meritocracia internacional para este duelo de alta tensión. Esta decisión técnica subraya la política de fichajes del club, centrada en captar el talento joven más brillante del mundo, independientemente de su origen.

El once histórico de hoy:

Portería: Lunin (Ucrania)

Defensa: Trent (Inglaterra), Militão (Brasil), Rüdiger (Alemania), Mendy (Francia)

Mediocampo: Brahim (Marruecos), Bellingham (Inglaterra), Valverde (Uruguay), Arda Güler (Turquía)

Delantera: Mbappé (Francia), Vini Jr. (Brasil)

Nunca antes, desde que se fundó la competición en 1955, el Real Madrid había iniciado un partido oficial sin al menos un jugador seleccionable por "La Roja". Este hecho no solo es una curiosidad estadística, sino un reflejo de la evolución del fútbol moderno, donde el escudo y la competitividad priman sobre las fronteras geográficas. El Madrid de Arbeloa ya no solo es el equipo de España, sino, más que nunca, el equipo del mundo.