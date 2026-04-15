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Champions League: ¡La colgó en un ángulo! Arda Guler convirtió este tiro libre

Este vino a ser el segundo gol de Arda Guler en esta edición de la Champions League 

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Meridiano

Miércoles, 15 de abril de 2026 a las 03:48 pm
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Noches mágicas. Sí señor. Así está siendo la vuelta en los cuartos de final de Champions League entre Bayern Múnich y Real Madrid en el Allianz Arena. La sonrisa más reciente ha sido para los merengues, que se adelantaron en el duelo 1-2 con otro golazo de Arda Guler. 

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El turco firmó una auténtica gran definición de tiro libre al 29' ante la humanidad del mismísimo Manuel Neuer, que no pudo llegar a la colocación que le dio el mediocampista merengue. 

Lo más curioso de la noche que está firmando el volante madridista es que hasta hoy no había anotado ningún tanto en esta edicióin de la Liga de Campeones. 

Anteriormente, Guler ya sorprendió en el partido abriendo el marcador en el propio primer minuto, aprovechando un error del mismo Neuer.

 

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