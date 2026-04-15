Champions League: Arda Guler sorprende con este golazo ante error de Neue

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La Champions League sigue su curso este miércoles 15 de abril con los dos últimos partidos de la vuelta de los cuartos de final. Ahora bien, el duelo con mayor foco es el que protagoniza el Bayern Múnich y Real Madrid en el Allianz Arena.

El duelo ya sonríe a los merengues, tras el madrugonazo en el propio primer minuto del partido con el tanto de Arda Guler, que aprovechó un error del guardameta Manuel Neuer.

El portero se equivocó en un pase en salida y dejó la pelota servida para que el turco rematara de primera ante la ubicación del alemán.