Champions League: la maldición de Kylian Mbappé en esta competición

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Otro año de Kylian Mbappé en el muro de las lamentaciones en Champions League, tras caer eliminado en cuartos de final contra el Bayern Múnich. Se le sigue no dando la competición, aunque sus estadísticas sean muy top.

Para muestra un botón, son hasta 15 los goles que tiene en esta edición 2025-26, pero ni así pudo llevar a su Real Madrid a la instancia de las semifinales.

Y a su vez, esta eliminación agrega un nuevo asterisco del francés con este torneo, que sigue siendo esquivo en su palmarés y en el que todos lo veían cuando arribó al cuadro merengue.

Son hasta 10 ediciones compitiendo en Liga de Campeones sin éxito en su barco. Lo más cerca que estuvo de hacerse monarca fue en 2020, cuando el Bayern Múnich fue su verdugo en la final.

Kylian Mbappé no ha pesado en el Real Madrid

Su llegada al club blanco se dio en expectativa total. A estas alturas todos imaginaban que se iba a inflar en títulos en compañia de estrellas como Vinicius y Rodrygo.

Sin embargo, el curso de los acontecimiento ha dejado otro panorama, con un delantero lejos de los títulos de renombre, cayendo en LaLiga 2024-25 con el FC Barcelona y actualmente a nueve puntos del mismo rival.

En la Champions League pasada tampoco pudo influir ante el Arsenal, que los despachó también en cuartos de final, mientras en otros trofeos como Supercopa de España y Copa del Rey ha tenido que ver como los culés celebran las victorias.

Desde que Kylian Mbappé está en el Real Madrid sus únicas alegrías han sido la Supercopa de Europa en 2024 y la Intercontinental de ese mismo año, que quedan bajas si se analiza las aspiraciones de su fichaje galáctico.