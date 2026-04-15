Champions League: ¿Cuáles son los cruces de semifinales y cuándo serán?

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Durante este miércoles, 15 de abril, se definieron los otros dos equipos clasificados a la instancia de semifinales en la UEFA Champions League y por lo tanto, es importante saber cómo quedaron los cruces que ya estaban predefinidos, además de cuándo se jugarán esas semis.

El Bayern de Múnich y el Arsenal se unieron al París Saint-Germain y al Atlético de Madrid, quienes habían obtenido el pase en la jornada de ayer, pero los enfrentamientos no serán entre las oncenas que jugaron en la misma jornada.

Así serán los cruces de las semifinales en la Champions League

En la primera llave se medirá el actual campeón, PSG contra el Bayern Munich. Mientras que evidentemente Atlético de Madrid y Arsenal será el otro cara a cara en esta fase previa a la gran final de la Liga de Campeones.

La llave entre los franceses contra los alemanes tendrá el choque de ida el próximo martes, 28 de abril, y la vuelta será el miércoles, 6 de mayo. Por su parte, los "Colchoneros" y los "Gunners" jugarán la ida el miércoles, 29 de abril, y la vuelta la tendrán el martes, 5 de mayo.

La Liga que no tendrá representación en esta instancia será la Serie A italiana, debido a que sus conjuntos llegaron hasta la fase de octavos.