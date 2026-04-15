Marie Ferro analiza el fracaso del Real Madrid en el Chiringuito de Jugones

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El popular programa deportivo El Chiringuito de Jugones tendrá una jornada distinta con una emisión especial dedicada al presente del fútbol europeo, con énfasis en el Real Madrid y la definición de la Copa del Rey.

La transmisión contará con la participación de la periodista venezolana Marie Ferro, quien vuelve a formar parte del panel en una edición que promete debate, análisis y lectura táctica en un momento clave de la temporada.

Una noche enfocada en el fútbol europeo

El programa centrará su contenido en dos frentes principales: el rendimiento del Real Madrid en la UEFA Champions League y la expectativa que genera la final de la Copa del Rey. Ambos escenarios marcan el pulso del cierre de campaña en el fútbol español, donde cada detalle puede ser determinante.

Ferro compartirá mesa con el conductor Josep Pedrerol y el resto de analistas habituales, aportando su mirada sobre el momento de los equipos, las decisiones tácticas y el peso de las figuras en instancias decisivas.

Horario y transmisión en Venezuela

Para la audiencia venezolana, la emisión podrá seguirse a través de Meridiano Televisión, canal que transmite el programa de domingo a jueves. La edición especial está pautada para las 9:30 p.m., con acceso tanto en señal abierta como en plataformas digitales disponibles en el país.

Debate con presencia venezolana

Además del enfoque en el Real Madrid, el análisis incluirá la final de la Copa del Rey entre Atlético de Madrid y Real Sociedad, un duelo que suma interés por la presencia de talento venezolano como Jon Aramburu y Yangel Herrera.