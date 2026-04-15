Champions League: Arsenal rompe el maleficio de 17 años y regresa a las semifinales

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Arsenal empató 0-0 ante el Sporting de Lisboa y, gracias a la victoria por la mínima obtenida en el partido de ida, certificó su clasificación a las semifinales de la UEFA Champions League 2025-2026. Los dirigidos por Mikel Arteta vuelven a situarse entre los cuatro mejores equipos del continente, una instancia que no alcanzaban desde la edición 2008/09.

Sporting de Lisboa dominó, pero se encontró con la madera

Desde el pitido inicial, el planteamiento de Rui Borges fue agresivo. El conjunto portugués, consciente de que necesitaba revertir el 1-0 global, tomó el control del balón y generó las ocasiones más nítidas de la primera mitad. Francisco Trincão avisó a los 18 minutos con un disparo de zurda que rozó el poste de David Raya, marcando el tono de lo que sería el encuentro.

El Arsenal intentó sacudirse la presión mediante Viktor Gyökeres, pero el delantero sueco careció de precisión en el remate final. La tensión aumentó antes del descanso cuando Geny Catamo, tras conectar un centro preciso en el segundo palo, estrelló su remate contra la base del poste derecho. Los locales se marcharon al vestuario con la clasificación intacta, pero con la sensación de haber caminado por la cornisa.

En la segunda parte, la dinámica no varió sustancialmente. El Sporting mantuvo su vocación ofensiva, liderado por un inspirado Maxi Araújo que estuvo a punto de abrir el marcador tras una maniobra individual por el sector izquierdo. Arsenal, por su parte, se limitó a buscar transiciones directas explotando la velocidad de Eberechi Eze y el desequilibrio de Noni Madueke, aunque ninguno logró finalizar con éxito sus incursiones.

Un regreso histórico a la élite europea

En el tramo final del partido, la experiencia de Mikel Arteta desde el banquillo fue clave para enfriar el ritmo de juego. Arsenal gestionó los tiempos, cerró espacios y evitó que el Sporting generara peligro real en los últimos minutos. Con el pitido final, se consumó el regreso del club londinense a una semifinal de Champions League tras casi dos décadas de ausencia. La última vez que el equipo disputó esta fase fue en mayo de 2009, cuando cayó ante el Manchester United.

El próximo obstáculo hacia la final

El camino hacia el título continental no será sencillo. El Arsenal deberá enfrentarse al Atlético de Madrid en la próxima ronda. El duelo ante el equipo de Diego Simeone supone un reto de máxima exigencia para los Gunners, que buscarán superar su techo histórico y alcanzar una nueva final europea.