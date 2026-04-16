Kane elogia a Díaz y Olise por su "magia" en la emocionante victoria del Bayern

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En una noche que quedará grabada en los libros de la Champions League, el Bayern de Múnich selló su pasaporte a las semifinales tras una batalla de proporciones épicas contra el Real Madrid. Harry Kane, referente del conjunto bávaro, no escatimó en elogios para la figura de Luis Díaz, quien con un chispazo de genialidad en el minuto 89 desató la locura en Alemania y asestó el golpe definitivo al "Rey de Europa".

El encuentro fue una montaña rusa de emociones. A pesar de llegar con una ventaja de 2-1 tras la ida, el Bayern se vio contra las cuerdas durante una primera mitad frenética, en la que el Madrid, fiel a su mística, tomó la delantera en tres ocasiones distintas. Sin embargo, la resistencia alemana y un cierre asfixiante terminaron por inclinar la balanza con un 4-3 en la vuelta (6-4 global).

El "momento mágico" de Luis Díaz

Cuando la prórroga parecía un destino inevitable con el marcador global empatado, apareció la jerarquía individual. Luis "Lucho" Díaz aprovechó un resquicio en la zaga blanca para marcar el gol de la ventaja en el último suspiro del tiempo reglamentario. Minutos después, Michael Olise aprovechó el desconcierto madrileño para poner la guinda al pastel en el tiempo de descuento.

"Sentí que en los últimos 20 minutos fuimos el equipo que más propuso", explicó Kane tras el pitido final. "Ellos empezaron a mostrar signos de cansancio, y en esta competición solo necesitas un momento mágico o un pase increíble para cambiarlo todo. Eso fue lo que hicieron Lucho y Michael hoy".

Harry Kane: 50 goles y un lugar en la historia

Más allá del resultado colectivo, la noche fue histórica para Harry Kane. Con su gol en la primera mitad, el delantero inglés alcanzó la estratosférica cifra de 50 goles en todas las competiciones esta temporada.

Este hito lo convierte en el primer jugador inglés en lograr tal registro en una de las cinco grandes ligas europeas desde la temporada 1930-31. "Es una recompensa al trabajo de todo el grupo", declaró el atacante a TNT Sports. "Sin los compañeros que me rodean, esto sería imposible. Ahora solo quiero mantenerme a tope para estas seis semanas finales con el Bayern y el Mundial que nos espera en verano".

La mirada puesta en el Parque de los Príncipes

La victoria no solo ratifica el buen momento físico del Bayern —equipo que, según Kane, se ha vuelto letal en los cierres de partido—, sino que valida el proyecto de Vincent Kompany. El técnico belga destacó la resiliencia de sus jugadores tras superar al club más laureado de la competición.

"Creímos hasta el final y jamás nos rendimos tras dos batallas agotadoras contra un gran Real Madrid", afirmó Kompany. El próximo obstáculo en el camino hacia la "Orejona" será el vigente campeón, el Paris Saint-Germain, en una semifinal que promete chispas y un duelo de estilos de alto voltaje.