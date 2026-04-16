Marie Ferro en El Chiringuito TV: ¿Por qué no vimos esta versión del Real Madrid antes?

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La periodista de Meridiano Televisión, Marie Ferro, durante el programa español, El Chiringuito TV, de este miércoles 15 de abril, dio su opinión sobre la eliminación del Real Madrid de la Champions League ante el Bayern Múnich. El conjunto blancó cayó por marcador de global de 6-4 y por segundo año seguido no avanzó a la instancia de los cuatro mejores de Europa.

Ferro señaló la desconcertante irregularidad del Real Madrid a lo largo de la temporada. Asimismo, cuestionó la tardía aparición de la mejor versión futbolística del club, la cual no fue suficiente para evitar un año sin títulos importantes.

Para Ferro, la principal pregunta radica en por qué el equipo no mostró antes el nivel exhibido en el cierre de la eliminatoria. "¿Dónde estaba este Real Madrid? ¿Esto no era lo que pedían los fanáticos?". Según su visión, si la versión del conjunto blanco de este miércoles en la Champions League hubiese aparecido en el partido de ida en el Santiago Bernabéu, la historia sería distinta y el equipo no estaría afrontando actualmente un cierre de campaña sin trofeos en sus vitrinas.

Temporada en blanco y futuro incierto

Con la Liga fuera de alcance y la Copa del Rey perdida anteriormente, la caída en Champions certifica un año fallido para las aspiraciones del club. Ferro subrayó la gravedad de la situación: "Se quedaron sin nada. Me arroja otra pregunta: ¿Qué pasa ahora con el Real Madrid el resto de la temporada?".

La periodista agregó que ahora el debate ya no solo gira en torno al rendimiento individual, como el de Vinícius Junior, sino a la planificación global de una plantilla que se ha quedado vacía en momentos claves. Con este resultado, el Real Madrid estaría hilando una segunda temporada sin títulos.

El banquillo en la mira

Por último, la periodista se refirió a la crisis de liderazgo técnico, mencionando que las miradas ya apuntan hacia una reestructuración. Ante la imposibilidad de otros procesos, Ferro destacó que el nombre de Álvaro Arbeloa suena con fuerza en los despachos de Valdebebas. "Hay rumores incluso de que están las conversaciones... Tengo muchas preguntas y pocas respuestas", concluyó, dejando claro que el Madrid entra ahora en un proceso de introspección profunda para reconstruir su proyecto deportivo.