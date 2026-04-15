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Champions League: Madrid y Barcelona firman este mal registro por primera vez en la historia

Los clubes españoles no pudieron remontar sus eliminatorias

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Meridiano

Miércoles, 15 de abril de 2026 a las 06:13 pm
Champions League: Madrid y Barcelona firman este mal registro por primera vez en la historia
FOTO: CORTESÍA
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El Real Madrid iba por buen camino, pero una expulsión de Eduardo Camavinga en los minutos finales evitó que lograran remontar contra el Bayern Munich, quedando eliminados para unirse al FC Barcelona, quienes habían quedado fuera de competencia en la jornada previa.

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Los dirigidos por Álvaro Arbeloa perdieron 4-3 contra los "Bávaros" en el Allianz Arena y en el global quedaron abajo 6-4, en la que pinta para ser su segunda campaña consecutiva sin conseguir ningún trofeo y en la que firmaron un negativo dato inédito con la oncena del Barca.

Madrid y Barcelona son eliminados por primera vez en cuartos

Los "Merengues" y los "Culés" son equipos que cuentan con un largo historial en el máximo evento de clubes, pero el experto en estadística Míster Chip reveló un dato nunca antes visto.

Por primera vez en esta competición, estos dos equipos fueron eliminados en la ronda de cuartos de final en una misma zafra y los memes a través de las redes sociales no se hicieron esperar.

¿Desde cuándo no ganan estos equipos la Champions?

El último título de los blancos en Champions fue en la campaña 2023/2024. Mientras que los "Azulgranas" llegaron a la gloria por última vez en la 2014/2015 y lo que es seguro, es que este año no volverán a la cima.

El único representante de La Liga que queda con vida todavía, es el Atlético de Madrid, club que se medirá al Arsenal en la instancia de semifinales.

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