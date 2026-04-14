Champions League: El Atlético de Madrid logra este hito sobre el Barcelona

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Para el FC Barcelona no fue suficiente todo el esfuerzo empeñado en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. Los culés ganaron el duelo 1-2 en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, pero les faltó un tanto para forzar el alargue.

Los colchoneros se agarraron de la diana firmada por Ademola Lookman al 31' para aferrarse a ese boleto en semifinales y una clasificación que además quedará en la historia de la competición.

Justamente, porque a Mister Chip, el reconocido estadista español, se sirvió de un dato para señalar al equipo colchonero como el club que más veces ha podido eliminar de la competición al conjunto culé. Con esta que se suma al registro ya son tres las veces en que los rojiblancos avanzaron delante al coloso español.

Simeone le tiene la medida tomada al Barcelona en Champions League

La primera vez que los colchoneros amargaron una eliminatoria a los blaugranas fue en cuartos de final en la edición de 2014, ya con Diego Pablo Simeone como mandamás del banquillo y, con él, se han dado las dos siguientes, en 2016 y la que se acaba de completar. Todas en la misma instancia.

El cuadro de la capital de Madrid no es el único con esa misma cantidad de eliminaciones a los azulgranas; con ese mismo número también se encuentra el PSG.

Los parisinos también han podido alcanzar este escenario en los cuartos de 1995 con Luis Fernandez como técnico, luego en octavos de 2021 con Pochettino al mando y en cuartos 2024 en la era de Luis Enrique.

Ahora, el siguiente reto del Atlético de Madrid en la Champions League 2025-26 será en la semifinal, en la que esperan rival del ganador de la serie entre Arsenal y Sporting de Portugal, en la que el cuadro inglés llega con ventaja por el 0-1 de la ida.