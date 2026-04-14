El Barcelona cae en Champions y se queda a las puertas de las semifinales

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El Atlético de Madrid ha vuelto a inscribir su nombre entre los cuatro mejores de Europa. El conjunto de Diego Simeone logró sellar su clasificación a las semifinales de la UEFA Champions League, haciendo valer la renta obtenida en el partido de ida para dejar en el camino al FC Barcelona con un marcador global de 3-2.

El partido de vuelta fue un ejercicio de supervivencia para el equipo rojiblanco. El Barcelona, consciente de la necesidad de remontar, saltó al campo con una propuesta agresiva que puso en aprietos a la defensa local.

Lamine Yamal abrió el marcador para los azulgranas, inyectando esperanza a la afición visitante, mientras que Ferran Torres aumentó la presión al anotar el segundo tanto del encuentro. Sin emabrgo, el descuento de Ademola Lookman para el Atleti terminó siendo determinante.

El "Cholo" impone su ley en las eliminatorias

Con este resultado, el Atlético de Madrid demuestra una vez más su capacidad para gestionar escenarios de máxima presión en el torneo continental. Además, el "Cholo" Simeone se convierte en el primer entrenador que elimina al Barça tres veces de la Champions, superando a José Mourinho.

Aunque los de Hansi Flick fueron mejores futbolísticamente en varios tramos del partido de vuelta, la falta de contundencia para igualar el global y la solidez defensiva del rival en los momentos críticos terminaron inclinando la balanza hacia el lado madrileño.

La eliminación supone un duro golpe para un Barcelona que mostró destellos de gran fútbol, pero que pagó caro los errores defensivos cometidos en el primer enfrentamiento de la serie. Por su parte, el Atlético celebra un nuevo éxito europeo que lo coloca nuevamente en la antesala de la gran final.

A la espera de su rival

Tras dejar atrás el obstáculo azulgrana, el Atlético de Madrid ya mira hacia el horizonte de las semifinales. El equipo madrileño no tendrá un camino sencillo, pues deberá medirse al ganador de la serie entre el Arsenal y el Sporting de Portugal.

Independientemente del rival, el equipo de Simeone llegará a la siguiente ronda con la moral por las nubes tras eliminar a un rival directo y con la ilusión intacta de levantar su primera "Orejona".