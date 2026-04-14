Champions League: Ademola Lookman firmó este gol ante Barcelona

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Primer tiempo de tres goles hasta el momento el que están regalando Atlético de Madrid y FC Barcelona en la vuelta de los cuartos de final este 14 de abril. El más reciente fue obra de Ademola Lookman, para el 1-2 en el Estadio Riyadh Air Metropolitano.

El nigeriano terminó un contragolpe de los colchoneros, que agarró mal parado el fondo azulgrana y con un pase desde la derecha pudo batir en el mano a mano al guardameta Joan García.

Antes en el partido habían anotado por Barcelona Lamine Yamal, al minuto 4', y posteriormente Ferrán Torres al 24, que significaba el empate parcial en la serie.