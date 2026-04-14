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Champions League: PSG deja al Liverpool en el camino y espera en semifinal a uno de estos dos rivales

Para el PSG el siguiente reto en Champions League será en la instancia de semifinal, cuando se mida al Bayern Múnich o Real Madrid, que definirán el cupo este miércoles

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Meridiano

Martes, 14 de abril de 2026 a las 05:22 pm
Champions League: PSG deja al Liverpool en el camino y espera en semifinal a uno de estos dos rivales
Foto: Getty Images
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La Champions League regresó a la acción este martes 14 de abril con dos compromisos de vuelta en los cuartos de final. Uno de ellos protagonizado por los conjuntos de Liverpool y PSG, en un repleto estadio de Anfield.

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Este encuentro estuvo marcado por el intento frenético que hicieron los locales por remontar el global de 2-0 con el que llegaban al partido los parisinos. 

Pese a la intentona constante del cuadro inglés, los visitantes pudieron aguantar las embestidas e incluso llevarse la victoria en campo contrario con un 0-2 en el marcador, que firmó un 4-0 en el global.

El gran héroe de esta victoria fue nada más y nada menos que el vigente ganador del 'Balón de Oro', Ousmane Dembélé, que protagonizó un doblete para los suyos (72' y 90+1).

¿Contra quién jugará PSG la semifinal de Champions League?

La Liga de Campeones ya está en etapas cumbres y el equipo de París sigue su marcha con la intención revalidar el título que sumaron en la campaña 2024-25 por primera vez en su historia.

Con el pase a la semifinal de esta edición ahora tendrán que esperar por el rival que salga de la serie entre el Bayern Múnich y el Real Madrid, que definirán el boleto este miércoles 15 de abril, con global favorable en este momento para los bávaros, tras la victoria en el Santiago Bernabéu 1-2.

En la otro lado de la Champions League avanzó el Atlético de Madrid, tras una luchada serie con el FC Barcelona que finalizó con global de 3-2 para los colchoneros, después de una victoria culé en la vuelta 1-2.

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