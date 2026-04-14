Ronaldinho envió un mensaje al Barcelona en la previa del partido ante Atlético de Madrid

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El FC Barcelona tiene un reto este martes 14 de abril en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. Los culés afrontarán este cotejo con un parcial de 0-2 ante el Atlético de Madrid, pero han decidido no bajar los brazos e intentar la heroica remontada, en la que creen figuras nada más y nada menos como Ronaldinho.

El mítico jugador, que defendió los colores blaugranas y es considerado leyenda del club, decidió enviar un mensaje al equipo de sus amores, en claro apoyo al objetivo que tienen en manos los dirigidos por Hansi Flick.

El brasilero utilizó su cuenta en la red social X (antes Twitter) para dejar sus palabras a la entidad culé y apuntar que confía en que se le puede dar vuelta a la serie:

"Por la remontada! Vamos Barça!", escribió 'Dinho', quien se unió a los millones de azulgranas que confían en que su equipo puede meterse en la semifinal de esta edición de la Champions League.

Ronaldinho y su paso por el FC Barcelona

El carioca protagonizó una de las etapas más importantes de la entidad culé, sobre todo porque fue una de esas piezas que permitió el resurgir de la institución, tras años de dificultades económicas y ausencia de títulos.

Con el cuadro azulgrana, el brasilero compitió unas cinco temporadas, desde su arribó al club en 2003 hasta su marcha en el verano de 2008. En ese periodo destacó por la obtención de dos Ligas españolas y haber liderado a esa plantilla a la conquista de la Champions League de París (2006).

En todo ese recorrido disputó unos 207 compromisos, en los que dejó un saldo de 94 goles y 70 asistencias; con 14 de esos goles en la Liga de Campeones y 70 de ellos en LaLiga.

Desde su marcha como jugador, Ronaldinho ha permanecido muy unido a la institución, incluso siendo un embajador de la marca por todo el mundo, en la que se le asocia como un protagonista de etapas importantes de la entidad.