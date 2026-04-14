¿Cómo le fue al Atlético la última vez que salió con el 'autobús' contra el Barcelona?

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A pocas horas de que el balón ruede en la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League, el fantasma de la "excesiva precaución" sobrevuela el entorno rojiblanco.

El Atlético de Madrid llega con ventaja, pero el recuerdo de su última serie de ida y vuelta ante el Barcelona en la Copa del Rey sirve como una advertencia de que especular con el resultado ante los blaugranas puede ser un error fatal.

Un 4-0 que casi se desvanece

El fútbol suele castigar a quien renuncia a su propia esencia por miedo a perder lo ganado. En las recientes semifinales de Copa, el Atlético firmó una ida perfecta, logrando un contundente 4-0 que parecía sentenciar el pase a la final.

Sin embargo, la vuelta en el Spotify Camp Nou fue un guion de suspenso que nadie en el Metropolitano quiere volver a ver.

El error del "autobús"

Aquel día, el conjunto del "Cholo" decidió replegarse en campo propio desde el primer minuto, entregando la posesión y el terreno de forma absoluta. Al plantar el autobús frente a su área, el Atlético de Madrid permitió que el Barcelona recuperara la confianza y el ritmo.

El 3-0 definitivo a favor del Barça dejó la eliminatoria al borde del abismo, con los rojiblancos pidiendo la hora y sobreviviendo por la mínima en el global. El ADN colchonero se basa en la solidez defensiva y el contragolpe letal, pero existe una línea delgada entre "cerrar líneas" y "renunciar a atacar".

Para el duelo de este martes en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, la afición colchonera espera un equipo que, si bien proteja su ventaja (2-0), no se olvide de la portería contraria.