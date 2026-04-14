Doble revés de la UEFA al Barça: Respaldo total al Atlético de Madrid

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La tensión previa al desenlace de los cuartos de final de la Champions League ha alcanzado su punto álgido fuera del terreno de juego. El FC Barcelona, que buscaba condicionantes favorables para su visita a la capital, ha recibido un doble "no" por parte de la UEFA, organismo que ha dado la razón al Atlético de Madrid en los dos frentes abiertos por la directiva y el cuerpo técnico azulgrana.

La batalla por el césped: "Dentro de la norma"

Hansi Flick, entrenador del conjunto culé, mostró públicamente su descontento con el estado del terreno de juego durante el entrenamiento oficial en el Metropolitano. El técnico alemán fue captado midiendo y tocando la hierba, llegando incluso a trasladar sus dudas al delegado de la UEFA presente en el estadio.

Sin embargo, tras la revisión de los protocolos habituales, la confederación europea ha determinado que el césped cumple estrictamente con el Reglamento de la UEFA, el cual estipula que la altura no debe exceder los 30 milímetros. Desde el club colchonero han respondido con firmeza, asegurando que el verde está "como siempre" y que incluso ha mejorado debido a las temperaturas más cálidas de las últimas semanas en Madrid.

"Inadmisible": La queja por la mano de Pubill

El segundo golpe para las aspiraciones administrativas del Barça llegó desde el Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA. El club catalán había presentado una queja formal por una supuesta mano de Pubill dentro del área durante el partido de ida en el Camp Nou, una acción que el VAR no intervino en su momento.

La resolución de la UEFA ha sido contundente: ha declarado "inadmisible" la protesta del Barcelona, ratificando que la jugada no constituyó ninguna infracción punible. Este fallo cierra definitivamente el capítulo de reclamaciones arbitrales de la ida, dejando la resolución de la eliminatoria exclusivamente a lo que suceda con el balón rodando.

Un clásico de la "guerra psicológica"

Estas quejas sobre la altura del césped (un tema recurrente en los enfrentamientos históricos entre ambos equipos) y las reclamaciones arbitrales parecen formar parte de la estrategia de presión antes de un partido donde el Atlético parte con la ventaja del orden defensivo de Simeone.

Con el respaldo de la UEFA a su favor, el Atlético de Madrid recibirá a un Barcelona que ahora deberá centrarse únicamente en lo táctico para intentar una remontada que, administrativamente, ya ha encontrado sus primeros muros. El Metropolitano está listo, y el césped, según la ley europea, también.