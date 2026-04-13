Champions League: El Barcelona luchará por la heroica ante el Atlético de Madrid

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La UEFA Champions League no da segundas oportunidades, y este martes el Estadio Riyadh Air Metropolitano será el escenario de una batalla táctica y emocional sin precedentes.

El FC Barcelona visita al Atlético de Madrid en la vuelta de los cuartos de final, con la difícil pero no imposible misión de revertir el 2-0 encajado en la ida y mantener vivo el sueño de la "Orejona".

El Barça, contra las cuerdas

El conjunto azulgrana llega a la capital española con el orgullo herido pero con la convicción de que su fútbol asociativo puede abrir la muralla de Diego Simeone.

Tras un partido de ida donde la falta de contundencia les pasó factura, los dirigidos por Hansi Flick necesitan una noche perfecta, en la que intentarán marcar temprano y mantener la portería a cero ante uno de los equipos más letales al contragolpe.

Para el barcelonismo, este partido es una revancha personal. No solo está en juego el pase a las semifinales de Europa, sino también la necesidad de demostrar que pueden superar el trauma de los enfrentamientos directos ante el Atleti en esta campaña.

El fantasma de la Copa del Rey

Por su parte, el Atlético de Madrid llega con la confianza de haber sido el verdugo culé en las semifinales de la Copa del Rey (con un global de 4-3). Sin embargo, ese recuerdo es agridulce para el "Cholo" Simeone.

A pesar de haber avanzado en aquella ocasión, el equipo sufrió más de la cuenta y estuvo cerca de ver cómo el Barcelona le remontaba una ventaja cómoda de 4-0.

El técnico argentino ha sido enfático en las sesiones previas, con el mensaje de que no se pueden repetir los errores de relajación. Sabe que el 2-0 es un resultado "traicionero" y buscará un bloque bajo impecable que no permita las filtraciones de Lamine Yamal o Pedri.