El Atlético recupera a dos piezas claves para enfrentar al Barcelona

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El Atlético de Madrid afronta una de las semanas más decisivas de la temporada con la mirada puesta en las semifinales de la UEFA Champions League.

Tras el valioso 2-0 conseguido en el Spotify Camp Nou, Diego Simeone trabaja a contrarreloj para confeccionar un once competitivo que le permita defender esa ventaja ante el Barcelona, aunque las noticias que llegan desde el departamento médico ofrecen una de cal y otra de arena.

Refuerzos clave en el eje del equipo

La principal nota positiva en el entrenamiento de los rojiblancos ha sido la presencia de Johnny Cardoso, quien ya se ejercita con el resto de sus compañeros. Su recuperación aporta oxígeno a un centro del campo que necesitará un despliegue físico impecable para frenar la circulación culé.

A esta buena noticia se suma el regreso de Jan Oblak. El guardameta esloveno parece haber dejado atrás sus molestias y, según las informaciones que llegan desde España, está plenamente recuperado para ocupar la portería este martes.

Bajas que condicionan la defensa

No todo son sonrisas en el esquema del "Cholo". El técnico argentino sigue lidiando con ausencias de peso en zonas críticas del campo. Pablo Barrios, pieza fundamental para la transición y el equilibrio en la medular, todavía no ha podido reintegrarse al grupo, lo que supone una baja sensible por su capacidad de llegada y sacrificio.

La situación es igual de preocupante en la línea defensiva. Ni José María Giménez ni David Hancko han logrado recuperarse a tiempo para las sesiones grupales previas al viaje.

La ausencia del uruguayo y el internacional eslovaco obliga a Simeone a reinventar la zaga, buscando alternativas que mantengan la solidez necesaria para proteger el marcador global y sellar el pase a la siguiente ronda.