Hansi Flick responde a Arbeloa: "No pierdo mi energía con eso"

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El técnico del FC Barcelona, Hansi Flick, compareció ante los medios de comunicación en la previa del derbi catalán frente al RCD Espanyol.

El encuentro, correspondiente a jornada 31 de LaLiga, se disputará este sábado 11 de abril en el Spotify Camp Nou a las 12:30 PM (hora de Venezuela).

El alemán aprovechó la rueda de prensa para marcar distancia con las polémicas externas, respaldar la postura institucional del club y resaltar la relevancia emocional del choque.

Respuesta a Arbeloa

Antes de profundizar en lo táctico, el estratega fue consultado sobre las recientes declaraciones de Álvaro Arbeloa respecto a los arbitrajes.

"No pierdo mi energía con eso. Es su opinión, adelante. Me centro en mi equipo y en lo que yo puedo controlar", afirmó.

En la misma línea de defensa del equipo, Hansi Flick se alineó con la reciente queja formal del FC Barcelona ante la UEFA por las actuaciones arbitrales en la Champions League.

"No sé cuál será el resultado pero, para mí y para el equipo, me parece perfecto que el club nos apoye porque me parece que fue injusto. Se puede cometer un error, pero no dos a este nivel", analizó.

La importancia del derbi

Finalmente, el ex técnico del Bayern Múnich destacó que la identidad del equipo será un factor determinante sobre el césped para afrontar la rivalidad regional.

"Todo el mundo sabe lo importante que es para el club, la afición y el equipo. Hay muchos jugadores de La Masía que saben perfectamente lo que significa este partido. Es un derbi y quiero ganarlo", manifestó.