Champions League: Bayern Múnich pierde figura para enfrentar al Madrid

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Bayern Múnich tiene una tarea para la temporada 2025-26, ganar el triplete. Son líderes en Bundesliga, en semis de Copa y a un paso de las semifinales de Champions League. Sin embargo, para eliminar al Real Madrid no contarán con una de sus máximas figuras de la temporada.

El club bávaro comunicó que una de sus piezas con mayor proyección de la campaña se perderá el duelo contra el Madrid. Lennart Karl no disputará la vuelta de semis por una rotura fibrilar en los isquiotibiales. Una desafortunada lesión en uno de los juegos más importantes del año.

A pesar de la baja de Karl, el club alemán todavía maneja un equipo fuerte para amarrar la eliminatoria. Jugar con el Real Madrid no será un duelo sencillo, tomando en cuenta que la última vez que la vuelta se jugó en Alemania, los merengues ganaron con un contundente 0-4.

Bayern Múnich vs Real Madrid: ¿Cómo quedó la eliminatoria, con la vuelta en Alemania?

Bayern Múnich vs Real Madrid es uno de los enfrentamientos más importantes en la historia de la Champions League. Aunque también del fútbol mundial, es un viejo duelo entre dos gigantes que se han encargado de ganar títulos a lo largo de su historia, con enfrentamientos épicos.

Tanto alemanes como españoles se han enfrentado en 14 ocasiones en eliminatorias directas de Champions: 8 veces en semifinales y 4 en cuartos de final y 2 en octavos de final. En todas esas fases de eliminación solo en 5 ocasiones la vuelta se jugó en Alemania.

En ese contexto, los alemanes tienen ventaja de 3-2. Sin embargo, la última vez que esto ocurrió el Real Madrid venció 0-4 al Bayern con triplete de Cristiano Ronaldo, en una de las derrotas más humillantes para el equipo bávaro. Ese resultado aún está presente en Alemania.

Así quedaron los Bayern vs Madrid con la vuelta en Alemania