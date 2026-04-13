Champions League: ¿Cómo está el historial entre Atlético y Barcelona en sus últimos 10 juegos?

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Este martes 14 de abril el Atlético de Madrid y el FC Barcelona protagonizarán quizá el duelo con mayores focos en la ida de los cuartos de final de la Champions League. Sobre todo, porque los culés están obligados a venir de atrás y remontar el parcial 0-2 si quieren seguir con vida en la competición.

Las declaraciones en la previa apuntan directamente a que los azulgranas no dan nada por perdido en este momento y que, como mínimo, ingresarán al Estadio Riyadh Air Metropolitano a buscar la heroica.

Todo este contexto pide una obligada revisión de cómo marcha el historial de sus últimos 10 enfrentamientos, que puedan abrir el paraguas para la escuadra catalana o reafirmar si los colchoneros tienen pie y medio en la semifinal.

¿Cómo está el historial entre Atlético y Barcelona en los últimos 10 juegos?

Ese recuento favorece con gran margen al cuadro culé, que ha podido sumar un saldo de seis victorias en ese periodo. Por su parte, en la acera contraria solo se han dado tres triunfos (uno en liga, otro en Copa del Rey y el reciente en la ida de la Champions League).

La única igualdad en ese recorrido se dio en Copa de Rey en la campaña anterior, con un increíble 4-4 en el marcador, lleno de remontadas de ambos bandos, en una edición que terminaría llevándose el Barcelona ante el Real Madrid, la número 32 en su historia.

Por su parte, el Atlético de Madrid en este curso tiene a ese mismo certamen como una de sus salvaciones de la temporada, siendo uno de los finalistas para el gran partido del 18 de abril ante la Real Sociedad.

Ahora bien, volviendo a la Champions League, la mesa está servida para que Atlético de Madrid y Barcelona regalen un auténtico duelazo, que dicte quien continuará su ilusión de sumar esta 'Orejona' a su palmarés.