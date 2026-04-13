LaLiga: Así está la tabla de posiciones con el foco puesto en Barcelona y Real Madrid

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La jornada 31 de LaLiga de España cerró su recorrido este lunes 13 de abril con la victoria de Levante ante Getafe (1-0). Sin embargo, el fin de semana se dio el mayor jugo de la fecha, tras quedar mucho en el tintero con los resultados en los partidos del FC Barcelona y el Real Madrid.

Los merengues jugaron primero y no pasaron del empate a un tanto con Girona en su propio estadio, el Santiago Bernabéu. Ese panorama abrió por completo las opciones de los azulgranas, que ganando su encuentro sacarían hasta nueve puntos.

Y justamente esto ocurrió con el triunfo de los dirigidos por Hansi Flick en el derbi catalán contra Espanyol, que cerraron con goleada de 4-1, ante su gente en el Spotify Camp Nou. Ambos resultados dejaron a los culés con 79 unidades por las 70 de los madridistas.

El podio en la clasificación lo terminó completando Villarreal con 61 unidades, tras ganas al Athletic Bilbao 1-2 y aprovechar la derrota del Atlético de Madrid a manos del Sevilla (2-1), que dejaron su conteo en 57 puntos. El top 5 lo completó Betis (46), después de igualar 1-1 con Osasuna.

LaLiga: ¿Cómo está el resto de la clasificación?

Desde luego el foco está puesto en la zona alta por los equipos que allí se encuentran, sin embargo hay distintas luchas desde la mitad de la tabla en adelante, incluyendo a los conjuntos que están protagonizando una batalla campal por la permanencia.

Del quinto lugar en adelante se encuentran de la siguiente manera: Celta de Vigo (44), Real Sociedad (42), Getafe (41), Osasuna (39), Espanyol (38), Girona (38), Athletic Bilbao (38), Rayo Vallecano (35), Valencia (35), Mallorca (34), Sevilla (34) y Alavés (33); este último entre la delgada línea de la salvación de la máxima categoría.

Ya en zona roja y siendo los equipos que perderían su lugar en LaLiga están Elche con 32 puntos en la casilla 18, seguido de Levante (30) y el Real Oviedo (27).