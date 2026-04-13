Hansi Flick advierte al Atlético de Madrid: "Mañana va a ser diferente"

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El FC Barcelona buscará remontar dos goles de desventaja ante el Atlético de Madrid en la Champions League. Pese a la dificultad del escenario, Hansi Flick se mostró sereno y plenamente confiado en la capacidad de su plantilla para darle la vuelta al marcador en el Metropolitano.

Para el técnico alemán, la obsesión con el marcador puede ser contraproducente. Enfatizó que la remontada debe construirse desde el buen juego y la fluidez táctica, más que desde la desesperación por anotar.

"Lo primero, tenemos que dar el primer paso, centrarnos en un rendimiento fuerte y no tanto en un resultado. Cuando jugamos bien, es cuando empezamos a marcar goles", afirmó.

Un escenario diferente

Consciente de que el Atlético buscará cerrar espacios y castigar al contragolpe, Hansi Flick espera un guion distinto al de los enfrentamientos previos de esta temporada. El entrenador hizo un llamado a la unidad y destacó la confianza ciega que tiene en sus jugadores para sellar el pase.

"Mañana va a ser diferente, y vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Los aficionados saben lo que va a pasar, es necesario que lo hagan, yo confío en mi equipo y en que podemos lograrlo", señaló.

Centrados al cien por cien

Aunque para muchos es una "final adelantada" dado el peso de ambos clubes en la competición, Flick prefirió quitarle esa etiqueta para enfocarse en la ejecución del partido a partido, aunque sin ocultar su ambición de victoria.

"Bueno, no es una final definitivamente, pero claro que me gustaría ganarlo. Es lo que queremos mañana, creemos en ello, estamos cien por cien centrados en este partido", concluyó.

El Barcelona llega a Madrid con la tarea de romper el muro colchonero y demostrar que el proyecto de Flick tiene la madurez necesaria para brillar en las grandes noches europeas.