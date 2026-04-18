La Vinotinto

Sudamericano Sub 17: Vinotinto 0-0 Bolivia (En vivo)

La selección juvenil de Venezuela busca el boleto al Mundial ante Bolivia

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Meridiano

Sabado, 18 de abril de 2026 a las 03:49 pm
Sudamericano Sub 17: Vinotinto 0-0 Bolivia (En vivo)
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Bienvenidos a la cobertura en vivo de Meridiano.net del juego entre la Vinotinto Sub 17 y Bolivia que define un cupo al Mundial de la categoría. Venezuela y la selección del altiplano llegan luego de caer ante Uruguay y Chile respectivamente.

Juego en vivo

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9' Bolivia vuelve a amenazar el arco criollo, desactiva el peligro la zaga 

3' CASI VENEZUELA, Sánchez tuvo la primera pero se fue al lado del palo derecho del portero

2' Bolivia tiene la primera jugada de peligro, a las manos del portero venezolano

Inicio del partido: Venezuela 0-0 Bolivia

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