MLB: Así queda la tabla de posiciones tras los resultados de este sábado

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Aunque aún es muy temprano para ir sacando veredictos, es importante hacerle seguimiento a la tabla de posiciones de Las Mayores, con la misión de ir observando qué equipos son los que aspiran a tomar un buen “brinco” en estas primeras de cambio.

Por esa razón, los especialistas en deporte te mostraremos el panorama de los dos circuitos, para que estés al tanto de quiénes están cerrando la semana con el pie derecho y qué novenas deben enderezar su rumbo.

Así están las posiciones en el nuevo circuito

División Este:

Rays de Tampa Bay (12-8) Yankees de Nueva (12-9) Orioles de Baltimore (10-11) Medias Rojas de Boston (8-12). Azulejos de Toronto (7-13).

División Central:

Guardianes de Cleveland (12-10) Mellizos de Minnesota (11-10) Tigres de Detroit (11-10) Reales de Kansas City (7-14) Medias Blancas de Chicago (7-14).

División Oeste:

Rangers de Texas (11-10) Atléticos de Oakland (11-10) Angelinos de Anaheim (11-11) Marineros de Seattle (9-13) Astros de Houston (8-14).

Así va la tabla de posiciones en la Liga Nacional

División Este:

Bravos de Atlanta (14-7) Marlins de Miami (9-12) Nacionales de Washington (9-12) Phillies de Philadelphia (8-12) Mets de Nueva York (7-14)

División Central:

Rojos de Cincinnati (13-8) Cardenales de San Luis (12-8) Cerveceros de Milwaukee (12-8) Piratas de Pittsburgh (12-9) Cachorros de Chicago (11-9).

División Oeste: