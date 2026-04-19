MLB

MLB: Así queda la tabla de posiciones tras los resultados de este sábado

Mets de Nueva York pasan a ser el peor equipo del momento con 10 reveses en fila

Por

Meridiano

Domingo, 19 de abril de 2026 a las 01:20 am
MLB: Así queda la tabla de posiciones tras los resultados de este sábado
FOTO: ESPN
Suscríbete a nuestros canales

Aunque aún es muy temprano para ir sacando veredictos, es importante hacerle seguimiento a la tabla de posiciones de Las Mayores, con la misión de ir observando qué equipos son los que aspiran a tomar un buen “brinco” en estas primeras de cambio.

NOTAS RELACIONADAS

Por esa razón, los especialistas en deporte te mostraremos el panorama de los dos circuitos, para que estés al tanto de quiénes están cerrando la semana con el pie derecho y qué novenas deben enderezar su rumbo.

Así están las posiciones en el nuevo circuito

División Este:

  1. Rays de Tampa Bay (12-8)
  2. Yankees de Nueva (12-9)
  3. Orioles de Baltimore (10-11)
  4. Medias Rojas de Boston (8-12).
  5. Azulejos de Toronto (7-13).

División Central:

  1. Guardianes de Cleveland (12-10)
  2. Mellizos de Minnesota (11-10)
  3. Tigres de Detroit (11-10)
  4. Reales de Kansas City (7-14)
  5. Medias Blancas de Chicago (7-14).

División Oeste:

  1. Rangers de Texas (11-10) 
  2. Atléticos de Oakland (11-10)
  3. Angelinos de Anaheim (11-11)
  4. Marineros de Seattle (9-13)
  5. Astros de Houston (8-14).

Así va la tabla de posiciones en la Liga Nacional

División Este:

  1. Bravos de Atlanta (14-7)
  2. Marlins de Miami (9-12)
  3. Nacionales de Washington (9-12)
  4. Phillies de Philadelphia (8-12)
  5. Mets de Nueva York (7-14)

División Central:

  1. Rojos de Cincinnati (13-8)
  2. Cardenales de San Luis (12-8)
  3. Cerveceros de Milwaukee (12-8)
  4. Piratas de Pittsburgh (12-9)
  5. Cachorros de Chicago (11-9).

División Oeste:

  1. Dodgers de Los Angeles (15-5)
  2. Padres de San Diego (13-7)
  3. Cascabeles de Arizona (13-8)
  4. Gigantes de San Francisco (9-12)
  5. Rockies de Colorado (8-13).

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo La Rinconada Gulfstream Park 5y6Nacional
Domingo 19 de Abril de 2026
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Beisbol

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?