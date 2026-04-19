MLB: Germán Márquez recuperó su mejor versión ante los Angelinos

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El lanzador venezolano Germán Márquez atraviesa un momento de redención en las Grandes Ligas. Durante la jornada del sábado, el derecho protagonizó una de sus actuaciones más sólidas en lo que va de la temporada, silenciando por completo a la ofensiva de los Angelinos de Los Ángeles. A pesar de irse sin decisión, su labor en el montículo ratifica que el cambio de aires le ha sentado de manera excepcional.

Dominio absoluto en la lomita

Márquez trabajó durante cinco entradas y dos tercios en las que no permitió anotaciones. Su control fue la clave del encuentro, limitando a sus rivales a apenas dos imparables: un doble de Mike Trout y otro de Zack Neto. El serpentinero de los Padres de San Diego completó su hoja de servicios con cinco ponches y otorgó solamente dos boletos.

Esta es la segunda ocasión en sus últimas tres aperturas que el diestro logra colgar el cero durante toda su permanencia en el juego. Con este desempeño, su efectividad se ajusta a 3.86 al cierre de su primer mes de competición con la organización de San Diego.

El renacer tras su etapa en Colorado

La transición de Márquez ha generado comentarios positivos en el entorno de la liga. Tras dos temporadas complicadas con los Rockies de Colorado, donde sus números se vieron afectados por la irregularidad y las condiciones de su antiguo estadio, el venezolano parece haber encontrado la estabilidad necesaria.

Si bien existe un escepticismo natural debido a sus registros previos, su pasado como uno de los pocos abridores que logró tener éxito sostenido en el Coors Field sirve como respaldo a su talento. Los ajustes realizados desde su llegada a los Padres sugieren que el lanzador está recuperando la confianza y la velocidad que lo llevaron a ser estelar en años anteriores.

Próxima salida

El siguiente reto para Germán Márquez será el próximo sábado, cuando se enfrente a los Cascabeles de Arizona.