MLB: Cody Bellinger lidera la paliza de Yankees con extraordinaria jornada multijonrón

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Aparentemente, los Yankees de Nueva York retomaron el rumbo y en la jornada de este sábado sumaron su segundo triunfo en fila con varios bates que resaltaron, sin embargo, Cody Bellinger se robó el show.

Los "Mulos del Bronx" vencieron por segundo día en fila a Reales de Kansas City, pero esta vez le propinaron una paliza con un electrónico que quedó 13 carreras por 4, y donde la ofensiva neoyorquina disparó cuatro vuelacercas.

Cody Bellinger con una grandiosa jornada de cuatro vuelacercas

Bellinger se convirtió en la máxima figura del choque, tras batear de 4-3, con dos batazos de cuatro esquinas, dos carreras anotadas y hasta cinco empujadas, además de conseguir un pasaporte.

El primer bambinazo de la noche, para Bellinger, fue en la tercera entrada, cuando le ganó el duelo zurdo contra zurdo a Noah Cameron tras conectar un inmenso batazo cerca del poste del jardín derecho, trayendo con la "grúa" a un compañero que estaba en la inicial.

Mientras que el segundo llegó en la sexta entrada ya con el duelo 8-0, pero Cody se encargó de terminarlo de sentenciar con otro estacazo de vuelta completa con un hombre en primera, esta vez contra Mitch Spence.

Tras esta maravillosa jornada, el zurdo llegó a tres cuadrangulares, 20 hits y 11 rayitas empujadas, esperando mantener esa producción para seguir ayudando a su equipo,