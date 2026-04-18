MLB: José Altuve está a un paso de escribir una nueva historia en su carrera

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La temporada 2026 de las Grandes Ligas podría sumar un nuevo capítulo histórico para el béisbol venezolano. José Altuve, máxima figura de los Houston Astros, está a solo cuatro carreras impulsadas de alcanzar las 900 en su carrera, una cifra que lo colocaría en un selecto grupo de peloteros nacidos en su país.

A lo largo de los años, varios nombres han dejado huella con su capacidad ofensiva, pero no todos logran sostener ese nivel el tiempo suficiente para alcanzar marcas de este calibre. La consistencia de “Astro Boy”, combinada con su impacto en momentos clave, lo mantiene en la élite de este deporte.

José Altuve - MLB

El segunda base de 35 años no solo ha sido un bateador confiable, sino también un jugador determinante en la construcción ofensiva de su equipo. Alcanzar las 900 remolcadas lo convertiría en el décimo venezolano en lograrlo, siendo una nueva hazaña en su portafolio.

En la lista de los máximos productores de carreras entre venezolanos aparecen leyendas como Miguel Cabrera y Andrés Galarraga, quienes establecieron estándares difíciles de igualar. Sin embargo, Altuve ha construido su propio camino, destacando no solo por su poder ocasional, sino por su capacidad de responder en situaciones de presión.

Su enfoque en el plato, velocidad en las bases y liderazgo dentro del roster lo han convertido en una pieza indispensable para los Astros. Este posible hito no es solo una cifra más. Representa la evolución de un jugador que, desde sus inicios, tuvo que ganarse cada oportunidad en una liga altamente exigente.

Finalmente, José Altuve sigue escribiendo su historia. Y ahora, con toda la temporada por delante, está a apenas unos swings de sumar otro logro que lo acerca aún más a la inmortalidad dentro del mejor beisbol del mundo.