MLB: Daniel Palencia enciende las alarmas en los Chicago Cubs por esta razón

Suscríbete a nuestros canales

El arranque de la temporada 2026 de las Grandes Ligas suma un giro inesperado para los Chicago Cubs y para un venezolano como protagonista. Su cerrador estelar, Daniel Palencia, ha sido colocado en la lista de lesionados tras sufrir una distensión en los oblicuos, encendiendo las alarmas dentro de la organización, según el periodista USA Today, Bob Nightengale.

La noticia llega antes de iniciar una nueva serie de fin de semana en la que les tocará enfrentar a los Mets de Nueva York, no solo por lo temprano del calendario, sino por el nivel que el relevista venía mostrando.

Palencia había comenzado la campaña con autoridad, sin permitir carreras en cinco entradas de labor y concediendo apenas tres imparables, números que reflejan su dominio en el montículo y que confirman lo que fue su jerarquía en el Clásico Mundial de Beisbol con la selección de Venezuela.

Daniel Palencia – MLB

El lanzador colombiano se había consolidado como una pieza clave en el cuerpo técnico de su franquicia, respaldado por su actuación reciente en el título conseguido con el combinado criollo. Por lo tanto, tendrán que realizar diversos ajustes en su cuerpo de relevistas para las próximas semanas.

Su ausencia, aunque aún sin un tiempo exacto de recuperación confirmado, representa un golpe importante para el bullpen de Chicago. Más allá de las estadísticas, Palencia aportaba seguridad en los momentos de mayor presión, una cualidad difícil de reemplazar incluso en plantillas profundas.

Finalmente, se espera que Daniel Palencia se pueda recuperar en su totalidad y que, cuando pueda regresar, retome su rol de cerrador para que sea una de las principales razones en la conquista de los objetivos colectivos en los Chicago Cubs.