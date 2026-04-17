MLB: Salvador Pérez supera a Jorge Posada e iguala a Yadier Molina con un solo swing

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Salvador Pérez tuvo su mejor aparición con el madero en la jornada de este jueves 16 de abril en las Grandes Ligas. El receptor remolcó cuatro carreras y despachó su tercer cuadrangular de la presente temporada contra Detroit Tigers desde el Comerica Park.

Aunque Kansas City Royals fue dejado en el terreno, el pelotero venezolano siguió consolidando su legado en Las Mayores como uno de los jugadores más sobresalientes de su posición en la historia. 'Salvy' lució su poder con enorme bambinazo para empujar tres rayitas en la parte alta séptima episodio para voltear la pizarra y siendo determinante para sellar una presentación memorable, ligando de 4-2, con cuatro producidas y dos anotada.

El cuadrangular no solo sirvió para salir de un bache ofensivo con el madero, sino que también lo llevó a alcanzar una marca histórica. Con ese batazo, llegó a 1,022 carreras impulsadas en su carrera, igualando a Yadier Molina en el puesto 12 entre los receptores con más impulsadas de todos los tiempos.

Salvador Pérez iguala marca de Yadier Molina

Pérez llegó 1,022 empujadas de por vida en las Grandes Ligas para emparejarse en ese departamento con la leyenda boricua, pero al mismo tiempo superó al también puertorriqueño Jorge Posada, quien terminó su trayectoria en la Gran Carpa con 1,021 fletadas.

Además, ese cuadrangular representó el número 306 de su trayectoria en MLB, colocándolo a solo cinco de Iván Rodríguez, miembro del Salón de la Fama, en la lista histórica de catchers. También quedó a apenas 11 jonrones de George Brett, otra leyenda, en la lucha por el récord de más cuadrangulares en la historia de los Kansas City Royals.