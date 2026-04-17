MLB: Mike Trout iguala récord de Babe Ruth en Nueva York

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Mike Trout es uno de los peloteros más emblemáticos de los últimos años en Grandes Ligas. Su capacidad ofensiva y defensiva es élite a lo largo de su carrera con Angels de Los Ángeles. Durante su serie en Yankee Stadium emuló un registro histórico de la leyenda Babe Ruth.

Trout que es la máxima estrella de Angelinos castigó el pitcheo neoyorquino: 8 CA, 5 HR, 9 CI, 3 BB y un jonrón en cada juego. Esto durante la serie de cuatro juegos contra Yankees de Nueva York. Lo que logró Mike es de las actuaciones más productivas en Las Mayores.

Babe Ruth alcanzó el mismo registro que Trout contra Tigres de Detroit en 1921. Esto solo habla muy bien del desempeño y el poder que tiene Mike en la MLB. Es uno de los peloteros por excelencia cuando de poder y desempeño puro ofensivo se trata, un heredero del bambino.

Mike trout: ¿Cuáles son los equipos a los que le conectó más cuadrangulares?

Pese a la gran actuación de Mike Trout contra Yankees de Nueva York; los del Bronx no forman parte ni del top 10 de equipos a los que el pelotero de Angels de Los Ángeles les ha conectado más cuadrangulares. Esa lista, es bastante interesante de revisar en su carrera.

Top 10 equipos que más sufrieron HR de Mike Trout:

Marineros de Seattle: 56 HR Rangers de Texas: 46 HR Atléticos: 42 HR Astros de Houston: 35 HR Orioles de Baltimore: 29 HR Rays de Tampa Bay: 27 HR Azulejos de Toronto: 20 HR Medias Blancas de Chicago: 19 HR Reales de Kansas City: 17 HR Tigres de Detroit: 16 HR

Números de Mike Trout con Angels de Los Ángeles en 2026

Mike Trout está desarrollando un inicio de temporada superlativo con Angels de Los Ángeles en 2026. Su nivel contra Yankees de Nueva York durante la última semana solo demostró que está en un fantástico estado de forma para competir durante todo el año.

Números de Trout en 2026:

- 19 juegos, 69 turnos, 21 anotadas, 17 hits, 3 dobles, 7 jonrones, 16 impulsadas, 18 boletos, 18 ponches, 2 bases robadas, .246 PRO, .416 OBP, .594 SLG, 1.010 OPS