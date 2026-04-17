MLB: José Soriano persigue una marca élite de ponches en 2026

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José Soriano es uno de los grandes talentos que ha sorprendido a Grandes Ligas en 2026. El dominicano de Angels de Los Ángeles está demostrando que está entre la conversación para el Cy Young de Liga Americana. De hecho, está persiguiendo una marca élite de ponches.

Soriano tiene su 5ta apertura del año con Angeles, enfrentará a Padres de San Diego. El dominicano registra 31 ponches en lo que va de campaña, siendo de los mejores en la estadística; si logra una gran actuación estará encaminado a una marca de ponches histórica en la MLB.

José por ahora tiene 31 ponches en la temporada, si logra lanzar las 30 aperturas, proyectaría un total de 232 ponches en 2026. Dicha marca lo llevaría a la élite entre los mejores lanzadores de Las Mayores con 225+ abanicados en los últimos 10 años, con muchos ganadores del Cy Young.

Lanzadores con 225+ ponches en una temporada en los últimos 10 años

José Soriano está en un gran estado de forma durante 2026. El dominicano necesita solo una actuación de 7+ ponches contra Padres de San Diego para estar encaminado a tener 225+ ponches en una temporada. Marca que lo inmortalizaría en los últimos 10 años en la MLB.

Lanzadores con 225+ ponches en una temporada:

Garrett Crochet | 2025 | 255 ponches Tarik Skubal | 2024 | 228 ponches Spencer Strider | 2023 | 281 ponches Gerrit Cole | 2022 | 257 ponches Robbie Ray | 2021 | 248 ponches Gerrit Cole | 2019 | 326 ponches Max Scherzer | 2018 | 300 ponches Chris Sale | 2017 | 308 ponches Max Scherzer | 2016 | 284 ponches Clayton Kershaw | 2015 | 301 ponches

José Soriano entraría en una lista importante de los mejores lanzadores de Grandes Ligas. El dominicano con sus 232 ponches proyectados estaría a la altura de jugadores que han ganado el Cy Young en las últimas 10 temporadas en ambas ligas.

Números de José Soriano con Angels de Los Ángeles en 2026

José Soriano está en camino a la mejor temporada en su carrera, con un inicio de 4-0 y 0.33 de efectividad, el dominicano podría entrar en la historia de Angels de Los Ángeles; pero también entre los dominicanos que han dominado durante una temporada en la MLB.

Números de Soriano en 2026:

- 4 juegos, 4 aperturas, 4-0, 0.33 ERA, 27.0 entradas, 9 hits, 1 carrera limpia, 1 jonrón, 9 boletos, 31 ponches, 0.67 WHIP