MLB: Ángel Zerpa se afianza como cerrador de Milwaukee con segundo rescate

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Las Grandes Ligas está disfrutando de una nueva versión de Ángel Zerpa en la primera mitad de la temporada 2026. Después de ser uno de los brazos más importante para que Venezuela conquistara el título en el Clásico Mundial de Béisbol, el relevista atraviesa por su primera participación con Milwaukee Brewers.

Luego de cinco años de servicios con Kansas City Royals, el zurdo estuvo involucrado en un movimiento de temporada baja entre las mencionadas organizaciones que llevó al pelotero venezolano a compartir vestuario con otros compatriotas como William Contreras y Jackson Chourio. Tras varios presentaciones en el morrito, el serpentinero ha encontrado su espacio en el bullpen del equipo como taponero.

En la jornada de este jueves 16 de abril, el lanzador aseguró la décima victoria de la franquicia de Milwaukee en la vigente campaña de Las Mayores, laborando la novena entrada sin problemas, donde apenas toleró para apuntarse el segundo salvamento de su carrera contra Toronto Blue Jays desde de American Family Field.

Ángel Zerpa se consolida como cerrador en MLB

Aunque presenta una efectividad por encima de los 5.00 en sus primeras nueve apariciones en el morrito, Zerpa ha aprovechado las oportunidades cuando llegan y una de ellas queda en evidencia con par de candados en la vigente campaña. Con su segundo rescate del año, el relevista acumula un revés, dos juegos salvados, WHIP de 1.60, cuatro ponches y una ERA de 5.40 en 10.0 entradas lanzadas.

Además de ir luciendo de a poco en el montículo, el pelotero destaca como pieza determinante en el esquema de los Brewers, que se encuentran en la pelea por la cima de la División Central de la Liga Nacional junto a Pittsburgh Pirates y Cincinnati Reds.