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MLB: Mira los resultados en la jornada de este jueves 16 de abril

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Jueves, 16 de abril de 2026 a las 11:28 pm
MLB: Mira los resultados en la jornada de este jueves 16 de abril
Foto: Cortesía
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La MLB culminó una jornada más de acción. Repasemos como quedaron los resultados de este jueves 16 de abril.

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Resultados de hoy en la MLB

- Orioles de Baltimore 2-4 Guardianes de Cleveland

- Reales de Kansas City 9-10 Tigres de Detroit

- Nacionales de Washington 8-7 Piratas de Pittsburgh

- Gigantes de San Francisco 3-0 Rojos de Cincinnati

- Angelinos de Anaheim 11-4 Yankees de Nueva York

- Rays de Tampa Bay 5-3 Medias Blancas de Chicago

- Azulejos de Toronto 1-2 Cerveceros de Milwaukee

- Rockies de Colorado 3-2 Astros de Houston

- Marineros de Seattle 2-5 Padres de San Diego

- Rangers de Texas 9-6 Atléticos de Oakland

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