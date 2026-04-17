MLB: Mira los resultados en la jornada de este jueves 16 de abril

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La MLB culminó una jornada más de acción. Repasemos como quedaron los resultados de este jueves 16 de abril.
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Resultados de hoy en la MLB
- Orioles de Baltimore 2-4 Guardianes de Cleveland
- Reales de Kansas City 9-10 Tigres de Detroit
- Nacionales de Washington 8-7 Piratas de Pittsburgh
- Gigantes de San Francisco 3-0 Rojos de Cincinnati
- Angelinos de Anaheim 11-4 Yankees de Nueva York
- Rays de Tampa Bay 5-3 Medias Blancas de Chicago
- Azulejos de Toronto 1-2 Cerveceros de Milwaukee
- Rockies de Colorado 3-2 Astros de Houston
- Marineros de Seattle 2-5 Padres de San Diego
- Rangers de Texas 9-6 Atléticos de Oakland
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