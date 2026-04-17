MLB: Spencer Strider ilusiona tras primera salida de rehabilitación

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El camino de regreso para uno de los brazos más dominantes de las Grandes Ligas ha comenzado formalmente. Spencer Strider, el as de la rotación de los Bravos de Atlanta, cumplió este jueves con su primera apertura de rehabilitación en las ligas menores, dejando buenas sensaciones por su potencia física con la lógica falta de ritmo tras una larga ausencia.

El escenario fue el AdventHealth Stadium, casa de los Rome Emperors (Clase A Avanzada). Allí, el derecho de 27 años trabajó durante tres entradas y un tercio en las que no permitió anotaciones, permitiendo apenas un imparable y otorgando dos boletos.

El dato que tranquiliza a Atlanta

La mayor interrogante en torno al regreso de Strider no radicaba en su capacidad de retirar bateadores, sino en la integridad de su brazo. Los informes de los scouts presentes en Rome confirmaron que su recta se mantuvo de forma consistente entre las 95 y 97 millas por hora.

Esta cifra es fundamental, ya que sitúa su potencia en los rangos habituales que lo convirtieron en un candidato al Cy Young antes de su lesión. Mantener esa velocidad sin mostrar signos de molestia mecánica es el indicador más relevante de esta primera prueba.

50 lanzamientos de rodaje

A pesar de colgar ceros en la pizarra y recetar tres ponches, el comando de los pitcheos aún requiere ajustes. Strider realizó un total de 50 envíos, de los cuales 27 fueron localizados en la zona de strike.

Esta falta de precisión es esperada en un lanzador que ha estado fuera de la competencia oficial por un periodo prolongado. El objetivo primordial de esta salida no era la eficiencia máxima, sino el volumen de carga y la respuesta del cuerpo ante el esfuerzo de juego real.

La gerencia de los Bravos de Atlanta y su cuerpo médico mantienen la cautela. No se espera que Strider se incorpore de inmediato al equipo grande tras esta actuación. El plan de trabajo establece que el lanzador necesitará, al menos, un par de aperturas adicionales en los niveles de sucursales para elevar su conteo de pitcheos hacia los 75 u 80 envíos.