MLB: Eduardo Rodríguez escala en la lista de los mejores lanzadores venezolanos

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Eduardo Rodríguez grabó este miércoles su nombre en los libros de historia del beisbol venezolano. En su reciente apertura este miércoles, el lanzador zurdo alcanzó los 1.311 ponches de por vida, una cifra que lo catapulta al octavo lugar histórico entre los serpentineros nacidos en Venezuela con más abanicados en la Gran Carpa.

Con este registro, "E-Rod" deja atrás la marca de Kelvim Escobar, quien acumuló .1310 ponches durante su trayectoria.

Desde su debut con los Medias Rojas de Boston, pasando por su etapa con los Tigres de Detroit hasta su presente en el desierto con Arizona, el valenciano ha demostrado una capacidad notable para retirar bateadores por la vía del ponche.

Próximo objetivo: Wilson Álvarez

Con 1.311 ponches en su cuenta personal, Rodríguez se encuentra ahora a la caza de Wilson Álvarez. El legendario "Intocable", primer venezolano en lanzar un juego sin hits ni carreras en MLB, ocupa la séptima posición histórica con 1.330 ponches.

Dada la proyección actual de Eduardo, es muy probable que en las próximas semanas logre recortar la distancia de 19 abanicados que lo separan de Álvarez, permitiéndole seguir escalando en este selecto grupo.

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