MLB: Shohei Ohtani verá acción ante los Mets en una faceta distinta

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El Dodger Stadium será testigo este miércoles de un movimiento que no se veía en la carrera de Shohei Ohtani desde hace tres temporadas. La organización de Los Ángeles ha confirmado que el astro japonés asumirá su rol como lanzador abridor frente a los Mets de Nueva York, pero, de forma excepcional, no ocupará su habitual puesto como bateador designado en la alineación ofensiva.

Esta decisión marca una ruptura con la dinámica habitual del jugador desde 2021, año en que se consolidó la "Regla Ohtani" que permite a los lanzadores permanecer como designados tras ser relevados. La gestión de Dave Roberts busca priorizar el rendimiento del derecho en el montículo tras una semana de incidentes físicos menores que han condicionado su desempeño reciente.

Golpes y sequía ofensiva de Ohtani

El ajuste en el lineup responde a una serie de circunstancias fortuitas que han afectado la comodidad de Ohtani en la caja de bateo. El pasado lunes, durante el inicio de la serie ante los Metropolitanos, el japonés recibió un pelotazo en el hombro derecho. Desde ese impacto, su producción se ha visto mermada, registrando un balance de 7-0 en sus turnos al bate.

A esto se suma un episodio inusual ocurrido la semana pasada frente a los Azulejos de Toronto, donde fue impactado en el codo por un tiro de del receptor novato Brandon Valenzuela. Ante este escenario, el cuerpo técnico ha optado por descargar al jugador de sus responsabilidades ofensivas por un día, permitiéndole concentrar toda su energía y enfoque en la ejecución desde la lomita.

Las piezas del rompecabezas de Roberts

La ausencia de Ohtani en el orden al bate genera un efecto dominó en la estructura de los Dodgers. Kyle Tucker, la gran adquisición de la pasada temporada baja, asumirá la responsabilidad de abrir el orden al bate como primer bateador.

Por otro lado, la vacante en el puesto de bateador designado será ocupada por el prospecto Dalton Rushing.

Para encontrar la última vez que Shohei Ohtani lanzó sin batear en el mismo encuentro, hay que remontarse a su etapa previa a la plena implementación de las reglas actuales de doble rol en la Liga Americana. En aquella época, la gestión de sus esfuerzos era mucho más conservadora para evitar el desgaste excesivo.