MLB: Manager de Boston actualiza estado de salud de Willson Contreras tras dolencias en la espalda

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Boston Red Sox afrontan el tercer duelo de la serie contra Minnesota Twins, en la jornada de este miércoles 15 de abril en las Grandes Ligas. En busca de regresar a la victoria después de dos reveses en fila, Alex Cora no podrá con el venezolano Willson Contreras, quien se cargó la ofensiva del equipo en la pasada semana cuando sumaron cuatro triunfos en seis partidos.

Con la ausencia del primera base, el manager de los Medias Rojas se se mostró optimista respecto a la situación física de Willson Contreras, asegurando que no espera que su problema en la espalda requiera una inclusión en la lista de lesionados, de acuerdo con el reporte de Christopher Smith. Esta declaración transmite tranquilidad tanto al equipo como a los aficionados, considerando la importancia del jugador en la alineación.

Aunque la molestia en la espalda ha generado cierta preocupación, todo indica que se trata de un inconveniente menor que podrá ser manejado sin necesidad de una ausencia prolongada. De confirmarse este escenario, el inicialista podría mantenerse disponible en el corto plazo, evitando así una baja sensible para su equipo en plena temporada.

Año notable para Willson Contreras con el madero

El de Puerto Cabello ha cumplido con las expectativas en su primera temporada con la organización de la Liga Americana. Después de abandonar el desafío con solo dos apariciones al plato en la cartelera de este martes, el criollo atraviesa por un momento explosivo tras promediar para .391, un jonrón, siete remolcadas, nueve hits, cuatro anotadas, .500 en porcentaje de embasado (OBP) y un slugging de .565 en los últimos siete encuentros.

Contreras fue determinante para que los patirrojos resurgieran con cuatro juegos ganados en la última semana de las Grandes Ligas, Su producción ofensiva le ha permitido consolidarse en la zona medular de la alineación de Boston, junto al también venezolano Wilyer Abreu.