MLB: Tigres de Detroit dan contrato millonario a su nueva joya

Suscríbete a nuestros canales

Tigres de Detroit acaban de asegurar a una de sus joyas más preciadas para el futuro en Grandes Ligas. La organización de Michigan se caracteriza por formar excelentes peloteros y Kevin McGonigle es un fuera de serie. De hecho, recibió una extensión histórica y millonaria.

Kevin McGonigle recibió una extensión de contrato de 150 millones de dólares por 8 temporadas. Cifra que podría llegar a los 160 millones con cláusulas por rendimiento. Una cantidad que garantiza al jugador con el uniforme de los tigres hasta 2034, en un movimiento que blinda al equipo.

Con apenas 21 años, el pelotero zurdo registra un arranque vertiginoso en la gran carpa, liderando a su equipo en: anotadas, hits, triples, impulsadas, OBP y OPS. Lo que habla muy bien del desempeño del jugador y de su adaptación en Las Mayores, en un año de campeonato.

Kevin McGonigle la cara de Tigres de Detroit

Kevin McGonigle es el prospecto #1 de Tigres de Detroit y la cara más importante de la franquicia en el futuro. A mostrado a lo largo de su desarrollo mucha madurez y una especial atención a la ofensiva y defensa. Aún tiene mucho que pulir, pero es un diamante que ya da resultados.

En el aspecto defensivo, el joven infielder que puede jugar: campocorto y tercera base ha mostrado fundamentos técnicos importantes para lograr un nivel élite. Por ahora otorga estabilidad en el cuadro interior, pero debe corregir detalles técnicos en posicionamiento y fuerza de disparos.

Su ofensiva destaca por una disciplina envidiable en el plato, registrando conexiones de gran nivel que castigan a lanzadores rivale. No obstante, el bateo de McGonigle requiere ajustes en la selección de lanzamientos para minimizar los errores, optimizar su producción.

Números de Kevin McGonigle con Tigres de Detroit en 2026

Kevin McGonigle tiene una carrera sólida para el Novato del Año en Liga Americana. Su nivel está siendo superlativo y solo necesita mantenerse competitivo para alcanzar números que lo lleven a ganar el premio individual.

Números de McGonigle en 2026:

- 17 juegos, 61 turnos, 12 anotadas, 19 hits, 6 dobles, 1 triple, 1 jonrón, 8 impulsadas, 11 boletos, 1 base robada, .311 PRO, .417 OBP, .492 SLG, .909 OPS