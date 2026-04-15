MLB: Andy Pages líder con brillante inicio en Dodgers

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Andy Pages es uno de los peloteros que más ha sorprendido en Grandes Ligas. Su nivel en 2026 está siendo muy importante para que Dodgers de Los Ángeles alcancen victorias. De hecho, se está convirtiendo poco a poco en un líder dentro del vestuario, pero también en estadísticas.

Pages en este inicio de temporada está bateando para .397 en Dodgers, una marca sobresaliente. Incluso es líder de ese departamento en el equipo, pero también es líder de impulsadas (20) en la MLB. El cubano se está convirtiendo en ese 'Factor X' del equipo en esta campaña.

La consistencia mostrada por el jardinero lo posiciona como un candidato a distinciones individuales en Liga Nacional. Aún falta mucha temporada por disputar, pero este inicio está mostrando que puede ser clave, a pesar de tener a: Ohtani, Freeman, Smith, Hernández y Betts en el lineup.

Números de Andy Pages con Dodgers de Los Ángeles en 2026

Andy Pages está en un fantástico estado de forma con un promedio de .397. Esto es solo la punta del iceberg, ya que es líder y domina varias estadísticas importantes dentro de Dodgers de Los Ángeles. De hecho, está superando a Shohei Ohtani y a muchos de sus compañeros.

Pages lidera a Dodgers en: hits, jonrones, impulsadas, Promedio, OBP, SLG y OPS. Donde incluso tiene registros superlativos para ser el primer bate de un equipo de Grandes Ligas. Sin embargo, al tratarse de Los Ángeles está bateando en la 7ma posición del lineup.

Números de Pages en 2026:

- 17 juegos, 63 turnos, 9 anotadas, 25 hits, 4 dobles, 5 jonrones, 20 impulsadas, 4 boletos, 18 ponches, 2 bases robadas, .397 PRO, .433 OBP, .698 SLG, 1.131 OPS

El factor X de los Dodgers para dominar la División Oeste

La presencia del cubano en la alineación otorga una profundidad estratégica que permite ser decisivo en cada juego. Lo que aporta Andy Pages libera de presión a las superestrellas del equipo; garantizando una producción constante que proyecta a Dodgers como el rival a batir.