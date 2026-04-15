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MLB: ¿Tiene Luis Arráez buen ritmo para conquistar su cuarto título de bateo?

Luego de sus primeros 60 turnos este año, La Regadera tiene mejor promedio en comparación con dos de las zafras en las que fue campeón bate

Por

Theoscar Mogollón González
Miércoles, 15 de abril de 2026 a las 07:05 pm
MLB: ¿Tiene Luis Arráez buen ritmo para conquistar su cuarto título de bateo?
Foto: MLB
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Luis Arráez ya es sinónimo de título de bateo, y no es para menos. Tres temporadas seguidas logrando el mejor promedio de su liga lo dicen todo, pero más sorprendente aun es que lo hizo con tres equipos distintos y en ambos circuitos, detalles que realzan su valía como bateador en la MLB.

El gigante Arráez va por otro campeonato de bateo

En lo que va de esta temporada 2026, la mayoría de los peloteros ya cuentan con un mínimo 60 turnos al bate, tal como es el caso del grandeliga venezolano. El detalle es que, hasta los momentos, su nombre aparece en el quinto lugar del apartado de promedio con .333.

Ciertamente, el camino hacia el título de bateo es larguísimo y todavía restan varias semanas de mucha acción. La Regadera tiene en mente lograr ese cuarto campeonato, y por las estadísticas que posee previo a la jornada de este miércoles, todo apunta a que va con excelente ritmo.

Si hacemos la comparación con las campañas en las que fue el campeón bate, solo en 2023 presentó mejor promedio que en este 2026, tomando en cuenta únicamente sus primeras 60 apariciones en el plato.

Recordemos que Luis Arráez ganó sus títulos de bateo en 2022, con 316 de promedio; en 2023, con .354; y en 2024, con .314.

Temporada 2026

  • 60 turnos
  • 20 hits
  • 1 doble
  • 2 triples
  • 6 carreras impulsadas
  • 6 carreras anotadas
  • .333 AVG

Temporada 2024 

  • 60 turnos
  • 15 hits
  • 2 dobles
  • 1 triple
  • 1 carrera impulsada
  • 11 carreras anotadas
  • .250 AVG

Temporada 2023

  • 60 turnos
  • 27 hits
  • 4 dobles
  • 1 triple
  • 1 jonrón
  • 7 carreras impulsadas
  • 7 carreras anotadas
  • .450 AVG

Temporada 2022

  • 60 turnos
  • 19 hits
  • 2 dobles
  • 1 jonrón
  • 7 carreras impulsadas
  • 6 carreras anotadas
  • .317 AVG

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